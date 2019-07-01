Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

2 июля 2019 года исполняется три года со дня принятия законов, положившим начало внедрению судебной реформы. Однако в последнее время украинские суды удивляют общество противоречивыми решениями. Многие эксперты поясняют это провалом реформирования судебной системы. Что пошло не так, разбирался "Апостроф".

Где же честные суды?

24 мая украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила неожиданную новость: Барышевский суд Киевской области остановил действие лицензии на выполнение полетов. Якобы в судебный орган обратилась гражданка Оксана Пасенко с жалобой на системное невыполнение обязательств авиакомпанией перед пассажирами и на задержки рейсов. С последним у авиаперевозчика действительно возникали проблемы.

Позже журналисты выяснили: гражданка Пасенко не обращалась в суд и никогда не пользовалась услугами компании. Она предполагает, что ее данные незаконно использовали, поэтому обратилась в полицию.

В обществе эту новость восприняли с подозрением. Многие предположили, что таким образом олигарх Игорь Коломойский, который владеет авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", пытается "сбивать" своих конкурентов. Недавно в SkyUp сообщили, что планируют запускать авиарейсы по территории Украины. Пока же на внутреннем рынке такие услуги предлагает одна компания - МАУ.

Парадокс ситуации в том, что Барышевский суд не имел полномочий выносить подобное решение. Это сфера деятельности Госавиаслужбы, которая по таким вопросам должна обращаться в Административный суд.

Пока же авиакомпания SkyUp продолжает совершать рейсы.

Напомним, что главу Барышевского суда, Александра Лысюка - детективы НАБУ подозревают в получении взятки в размере 2,5 тысяч долларов. Должность председателя он смог сохранить, а вот от рассмотрения дел его отстранили.

В соцсетях эту историю восприняли и с юмором, и с негативом. Одни пользователи шутят, что три судьи Барышевского суда обеспечили себе безбедную жизнь на несколько лет вперёд. А другие задались вопросом, а что ждёт судебную систему дальше и где же обещанные честные и справедливые судьи?

Суть судебной реформы

В этом году исполняется три года со старта реформы судебной системы. 2 июля 2016 года Верховной Радой были приняты соответствующие изменения в Конституцию и целый ряд других законодательных актов. Парламент был отодвинут от решения вопросов назначения и увольнения судей с должностей. Эти полномочия были возложены на Высший совет правосудия (ВСП) - независимый конституционный орган государственной власти и судебного управления. Кроме того, каждый судья, как новый, так и тот, который уже работал до реформы, должен был пройти процедуру квалификационного оценивания. Для этого был создан специальный орган - Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС).

А для общественного контроля над процессом оценивания судей был создан Общественный совет добропорядочности (ОСД). Этот совет собирает и анализирует информацию о судье или кандидате на должность судьи и предоставляет ВККС свои выводы о его соответствии или несоответствии критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Это изменило правила игры. Теперь судьи должны быть полностью открыты для общества, проходить конкурсы на занятие должностей, собеседования, публиковать декларации. А сама судебная система должна была перезапуститься и обновиться.

Но в мае 2019 года, Государственная судебная администрация констатировала дефицит судей. На данный момент насчитывается чуть больше 1100 вакантных мест. А некоторые местные суды просто прекращают свою работу из-за отсутствия самих судей. Соответственно, количество дел растёт, а рассматривать их некому.





В мае 2019 года, Государственная судебная администрация констатировала дефицит судей Фото: dpchas

Кроме того, суды продолжают терять доверие общества. По последним данным, чуть меньше 80% украинцев не доверяют судам. Отсутствует уверенность в справедливом суде и у бизнеса. Многие иностранные инвесторы признаются, что из-за взяточничества в судейском корпусе они не решаются заходить в Украину.

Конфликты между "оценщиками"

Кто же в этом виноват? В ОСД называют слабым местом ВККС и ВСП. "Они состоят из судей, которые должны быть уволены в рамках реформы", - поясняет "Апострофу" член ОСД, директор Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

ВККС часто попадала в скандалы, связанные с не совсем честным отбором судей. Так, в феврале этого года представители Общественного совета добропорядочности заподозрили ВККС в поддержке более 30 кандидатов в Верховный суд, которые не прошли проверку на добропорядочность. Активисты подозревают их в сокрытии своего финансового состояния, наличии элитного жилья. Однако, со слов представителей Общественного совета, ВККС отказалась брать во внимание их информацию.

Нардеп от "Народного фронта", член Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, Леонид Емец поддерживает Жернакова. "На камеру ВККС обещала, что конкурсы будут проходить прозрачно. А в финале даже не показывали результаты тестов, экзаменов и методики оценки", - комментирует собеседник.

По мнению Емца, украинцы больше всего доверяют представителям общественности и иностранным экспертам. "Поэтому именно они должны входить в состав ВККС", - говорит он "Апострофу".

Однако деятельность ОСД также вызывает нарекания специалистов. Зимой прошлого года эксперты проекта Совета Европы "Поддержка внедрению судебной реформы в Украине" провели мониторинг деятельности Общественного совета добропорядочности. По данным "Судебно-юридической газеты", на основании анализа документов ОСД выявлено 17 случаев, когда члены Совета в своих выводах опирались на информацию из интернета без проверки ее достоверности. Также ОСД утверждал документы, в которых не были указаны источники информации.

Также было выявлено 19 фактов, когда ОСД выходил за пределы своих полномочий, оценивая профессиональную компетенцию судей. А такая оценка является прерогативой ВККС. В некоторых случаях Совет также оценивал судебные решения, нарушая таким образом независимость судебной власти.

В итоге две организации, которые должны были содействовать друг другу, вступили в открытый конфликт, который привел к тому, что 26 марта 2018 года ОСД бойкотировала процесс квалифоценивания судей.

Хотели, как лучше, а вышло - как всегда

17 декабря прошлого года был избран новый состав ОСД, однако конфликты с ВККС продолжаются. Так в апреле 2019 года эксперты Центра политико-правовых реформ, Фонда DEJURE и ВОО "Автомайдан" проанализировали промежуточные результаты квалификационного оценки украинских судей по 2016-2018 год. Выяснилось, что по состоянию на 1 апреля Высшая квалификационная комиссия провела переаттестацию 2409 судей - 37% судейского корпуса страны. Из них не прошли оценивание всего 156 судей и только 15 уволены. В таких условиях крайне сложно говорить о каком-либо обновлении судейского корпуса, полагают в ОСД.

"Решение ВККС не мотивированы. Никто не может проверить, откуда взялись те или иные баллы. Проверка судей происходит в спешке и поверхностно. Судьи, которые не смогли подтвердить законность источников происхождения состояния, успешно проходят оценивание. Создается впечатление, что оценка проводится чисто формально, чтобы подавляющее большинство судей не потеряли должности, несмотря на наличие серьезных замечаний к ним со стороны общественности", - отметил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Представители ОСД также указывают, что квалифоценивание нередко проходят так называемые "судьи Майдана", то есть те служители Фемиды, которые выносили незаконные решения в отношении участников Революции Достоинства.

Однако все эти приводят только к одному выводу - судебная реформа провалилась. Потому что украинские судьи, как зависили от политической повестки дня, так и продолжают быть зависимыми. Как отмечает Леонид Емец, законы принимались хорошие, только исполнение оказалось неудачным.