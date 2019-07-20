У Зеленского высказались о возможной отправке ВСУ в наступление: видео

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил о планах главы государства объявить тотальную мобилизацию.

Как рассказал Потураев, Зеленский также готов отдать армии приказ наступать на Донбассе.

"Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", – сообщил Потураев.

По его словам, Зеленский отправит ВСУ в наступление только в определенной ситуации.

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст", – добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине с помощью дорогостоящего оборудования от западных союзников планируют начать теле и радио вещание на оккупированные территории через российские "глушилки".