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Запад и Украина взломают "блокаду" России на Донбассе: у Зеленского дали подробности

понедельник, 15 июля 2019, 15:59
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В Украине с помощью дорогостоящего оборудования от западных союзников планируют начать теле и радио вещание на оккупированные территории через российские "глушилки".

Об этом "Апострофу" рассказал кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

По его словам, первое, что должна сделать власть в отношении информационной политики на Донбассе и в Крыму – наладить вещание как минимум одного теле- и радио-канала на оккупированных территориях.

"Сейчас эту проблему трудно решить, потому что там стоят российские "глушилки" телесигнала, которые не допускают вещания украинских каналов. Западные союзники (кто именно, я назвать не могу) обещали нам помочь с технологическими решениями, которые смогут бороться с этим глушением. Это очень дорогое оборудование, поэтому позволить себе купить все за счет госбюджета не получится. Оно позволит нам преодолевать российскую защиту и давать доступ украинцам на оккупированных территориях к нашему телевидению. Потому что сейчас мы можем только глушить российский сигнал, но этого недостаточно. Конечно, с той стороны придумают что-то другое. Но, тем не менее, мы должны это сделать", – подчеркнул Потураев.

Также представитель президентской партии отметил, что речь идет о создании новой платформы, которая будет сфокусирована на Донбассе и должна быть интерактивной и удобной в использовании: "Контент будет делиться на три кластера: информационный, развлекательный и просветительский".

На этой платформе, говорит Потураев, будут и онлайн-эфиры, и новостная лента, и стримы. При этом псевдо-патриотического пафоса будут избегать: "наша задача - заставить хотя бы задуматься людей, которые искренне поддерживают идею ЛНР/ДНР. Они не все безнадежные, с ними можно работать".

Подробнее о планах президентской партии по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа".

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