Ефремов вышел из СИЗО: видео и первое заявление одиозного экс-регионала

Бывший глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов дал первое интервью после выхода из СИЗО в Старобельске, в котором он находился последние три года.

Об этом сообщает ТСН.

"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов – это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - заявил он.

По его словам, все это время он был не в курсе политической ситуации в Украине.

"Что в стране – я видел по телевидению, но учитывая то, что я был ограничен в поступлении информации, мне трудно делать окончательные выводы. То, что сейчас происходит, я думаю, не мне оценивать. Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась, иначе я бы выглядел глупо с какими-то оценками", - рассказал он.

При этом, Ефремов добавил, что нынешняя неопределенность не означает, что он "вышел из игры".

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - добавил Ефремов.

Как писал "Апостроф", ранее бывший регионал Александр Ефремов, который уже три года находится под стражей, был включен в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" на внеочередных парламентских выборах. В суде его обвиняют в "содействии сепаратизму ... посягательству на территориальную целостность и суверенитет" Украины.