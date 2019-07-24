RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июля

18:07
Вместо тюрьмы - повышение: сеть шокировал поворот в деле о секс-домогательствах в ВСУ
17:59
В России задержали судно с украинцами: первые подробности
17:38
В оккупированном Крыму разграбили храм ПЦУ: опубликованы грустные фото
17:35
​В деле про "бракованные бронежилеты" всплыла фамилия ближайшего соратника Зеленского
17:30
Спецпрокурор Мюллер сделал громкое заявление по Трампу
17:23
Нужно выводить блоки ТЭС: в "Донбассэнерго" предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии
17:16
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
17:09
Опытный переговорщик: сеть повеселил кандидат в нардепы, забывший, сколько ему лет, видео
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецам нужно двигаться дальше, а Водолеям нельзя слушать свои эмоции
16:59
Освобождение пленных украинских моряков: появилась неожиданная новость
16:55
​В Киеве простились с автором Конституции Украины: опубликовано видео
16:37
Будучность - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Освобождение пленных украинских моряков: появилась неожиданная новость

среда, 24 июля 2019, 16:59
переглянути новину українською

В России пока не подтверждают заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о скором возвращении домой украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", – сказала Москалькова журналистам.

Кроме того, в неофициальных Telegram каналах также сообщают, что ни один из источников, причастных к процессу украинских моряков, не подтвердил заявление Денисовой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

Коалиция певца и комедианта: что пишет мир о выборах в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: