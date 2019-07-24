RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

24 июля

18:07
Вместо тюрьмы - повышение: сеть шокировал поворот в деле о секс-домогательствах в ВСУ
17:59
В России задержали судно с украинцами: первые подробности
17:38
В оккупированном Крыму разграбили храм ПЦУ: опубликованы грустные фото
17:35
​В деле про "бракованные бронежилеты" всплыла фамилия ближайшего соратника Зеленского
17:30
Спецпрокурор Мюллер сделал громкое заявление по Трампу
17:23
Нужно выводить блоки ТЭС: в "Донбассэнерго" предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии
17:16
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
17:09
Опытный переговорщик: сеть повеселил кандидат в нардепы, забывший, сколько ему лет, видео
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецам нужно двигаться дальше, а Водолеям нельзя слушать свои эмоции
16:59
Освобождение пленных украинских моряков: появилась неожиданная новость
16:55
​В Киеве простились с автором Конституции Украины: опубликовано видео
16:37
Будучность - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В деле про "бракованные бронежилеты" всплыла фамилия ближайшего соратника Зеленского

среда, 24 июля 2019, 17:35
переглянути новину українською

Накануне обысков в Минобороны по уголовному делу о "бракованных бронежилетах" директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба посещал главу офиса президента Андрея Богдана.

Об этом пишет "24 канал".

Речь идет о деле касательно закупки Миноборны 20 тыс. бронежилетов. По версии следствия, 3 из 5 бронежилетов простреливаются. Также закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по якобы завышенным ценам. Точные сведения следователи пообещали назвать после экспертизы.

Дело открыто по заявлению экс-главы администрации президента Украины Андрея Портнова. Ранее в интервью изданию РБК глава офиса президента – Андрей Богдан заявил, что Портнов его многолетний друг.

Журналисты выяснили, что накануне обысков в Министерстве обороны Роман Труба приходил к главе офиса президента Андрею Богдану.

Журналисты решили эту информацию узнать у самого Трубы, однако ни на один из поставленных вопросов у руководителя ГБР конкретного ответа так и не нашлось. В частности, на вопрос "о чем говорили?", Труба сказал, что это были "рабочие вопросы".

В реестре судебных решений до сегодня постановления о проведении обысков в Минобороны нет. Чтобы узнать об их причинах, журналисты написали запрос в ГБР с просьбой предоставить копию постановления о проведении следственных действий. Там им ответили, что "орган досудебного расследования не может предоставить копию постановлений на проведение обысков в Министерстве обороны Украины и других структурных подразделениях Минобороны".

Как сообщал "Апостроф", после обысков в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерство обороны лишилось возможности закупать каски и бронежилеты для армии.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

Коалиция певца и комедианта: что пишет мир о выборах в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: