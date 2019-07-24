​В деле про "бракованные бронежилеты" всплыла фамилия ближайшего соратника Зеленского

Накануне обысков в Минобороны по уголовному делу о "бракованных бронежилетах" директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба посещал главу офиса президента Андрея Богдана.

Об этом пишет "24 канал".

Речь идет о деле касательно закупки Миноборны 20 тыс. бронежилетов. По версии следствия, 3 из 5 бронежилетов простреливаются. Также закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по якобы завышенным ценам. Точные сведения следователи пообещали назвать после экспертизы.

Дело открыто по заявлению экс-главы администрации президента Украины Андрея Портнова. Ранее в интервью изданию РБК глава офиса президента – Андрей Богдан заявил, что Портнов его многолетний друг.

Журналисты выяснили, что накануне обысков в Министерстве обороны Роман Труба приходил к главе офиса президента Андрею Богдану.

Журналисты решили эту информацию узнать у самого Трубы, однако ни на один из поставленных вопросов у руководителя ГБР конкретного ответа так и не нашлось. В частности, на вопрос "о чем говорили?", Труба сказал, что это были "рабочие вопросы".

В реестре судебных решений до сегодня постановления о проведении обысков в Минобороны нет. Чтобы узнать об их причинах, журналисты написали запрос в ГБР с просьбой предоставить копию постановления о проведении следственных действий. Там им ответили, что "орган досудебного расследования не может предоставить копию постановлений на проведение обысков в Министерстве обороны Украины и других структурных подразделениях Минобороны".

Как сообщал "Апостроф", после обысков в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерство обороны лишилось возможности закупать каски и бронежилеты для армии.