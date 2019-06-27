Масштабные обыски в ВСУ: появились новые фото и данные по чиновникам Минобороны

Обыски, которые 26 июня проводили сотрудники Государственного бюро расследований, проводились в рамках расследования в уголовном производстве по факту закупки должностными лицами Министерства обороны Украины вещевого имущества по завышенной цене.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, действия чиновников Минобороны нанесли государству ущерб на сумму около 100 миллионов гривен.

Так, были закуплены 20 тысяч бронежилетов, некоторые из которых простреливаются, 100 тысяч комплектов военной формы, которые не соответствуют техническим требованиям, и 300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению.

Сейчас выясняется причастность к таким закупкам одного из руководителей Министерства обороны Украины, а также руководителей департаментов и управлений министерства.

"Это не только попытка обогатиться во время государственных закупок. Люди, которые отвечают за оборону нашего государства, поставили под угрозу жизни наших военных, и это – гораздо страшнее, чем потеря бюджетных средств. Наша задача – делать армию сильной. Разоблачения таких преступлений должно быть завершено привлечением виновных к ответственности. Такое не должно повторяться", – выступил с заявлением глава ГБР Роман Труба.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взбудоражили обыски у экс-советника Порошенко Юрия Бирюкова. По его словам, обыски по странному стечению обстоятельств совпали с его регистрацией народным депутатом.