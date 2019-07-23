Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

После досрочных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля и зафиксировали триумфальную победу "Слуги народа", вне парламента внезапно оказалось значительное число политиков со стажем, которые за последние годы весьма и весьма полюбились украинцам.

"Апостроф", подводя итоги выборов, уже рассказал о потерях на мажоритарном "фронте", а теперь почтит и тех, кто пал жертвой партийной борьбы, защищая списки.

Партия Медведчука-Рабиновича-Бойко может быть вполне довольна своим результатом на выборах, поскольку ОПЗЖ взяла второе место, набрав 13%. К счастью, такая победа не позволила попасть в Раду скандальной экс-главе Славянска Неле Штепе, которую в ОПЗЖ приютили под номером 74. "Благодарочек" Путину от Штепы в Раде точно не надо.

"Батькищина" тоже понесла списочные потери, однако все "нужные" люди оказались в проходной части. С грустью будут вспоминать разве что Александру Кужель, у которой в Раде восьмого созыва произошел весьма странный конфликт с нардепом Андреем Тетеруком.

Вместе с тем, целый ряд политиков, которые шли с Петром Порошенко, оказались непроходными. В частности, это Татьяна Чорновил, Юрий Бирюков, Вячеслав Кириленко, Александр Бригинец и другие.

Ну и кто теперь будет кушать мороженое во время заседаний парламента …

Хуже обстоят дела с партиями, которые и вовсе "не смогли". Крупнейшая потеря, конечно же, "радикалы" Ляшко. Сам Олег Валерьевич чего только стоит. Эх, вы, скотыняки…

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По списку партии "Сила и честь" в Раду хотели попасть Игорь Смешко, Елена Сотник, Рефат Чубаров и другие. Но, не судьба.

Не повезло с украинцами и премьеру Владимиру Гройсману с его стратегией. То ли украинцы не уловили суть его стратегии, то ли звезды не так стали, но Гройсман пролетели мимо Рады, забрав с собой того самого Тетерука, Евгения Нищука, Лилию Гриневич и других известных политиков. А ведь Гройсман пошел даже на это!

Еще одна потеря для Рады – ВО "Свобода". Привет, Олег Тягнибок и вся братия.

Не попал в Раду и "настоящий полковник" Анатолий Гриценко, утянувший с собой на дно в частности и Николая Томенко. Не помог даже креатив с намеком на службу Зеленскому.

Отдельного упоминания стоят Андрей Садовой, под выборы заблудившийся в конопляном поле, Михаил Поплавский, вооружившийся Олегом Винником, но так и не сумевший растопить сердца "вовчиць".

Помянем также и "Рух новых сил" - Михеила Саакашвили, который за сутки до голосования просто снялся с выборов в пользу "Слуги народа".