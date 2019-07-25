Надоело быть в тени Зеленского: источник раскрыл интересные детали про Богдана

Амбиции главы Офиса президента, Андрея Богдана, по некоторым данным, подталкивают его к тому, чтобы занять пост генерального прокурора.

Об этом сообщает "Апостроф".

По информации источников в окружении президента, кандидат в премьер-министры Украины Руслан Рябошапка является креатурой Богдана, а сам он хотел бы занять кресло генпрокурора.

"У него большие амбиции и ему надоело находится в тени президента. Поэтому он серьезно задумался о том, чтобы занять этот пост", - говорит источник в окружении президента.

Если такой вариант не будет поддержан главой государства и парламентом, то назначение именно Рябошапки - будет для Богдана наиболее приемлемым развитием событий.

"Они (Богдан и Рябошапка, - "Апостроф") долго сидели в одном кабинете в Кабмине, и через многое вместе прошли. Можно даже сказать, что именно он ввел Рябошапку в команду, а не Данилюк, как многие думают", - говорит собеседник издания, добавляя, что фактически и секретарь СНБО Александр Данилюк является протеже Богдана, который, таким образом, всячески пытается стать монопольным каналом коммуникации с президентом.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора.