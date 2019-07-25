Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Президент Владимир Зеленский заявил, что новым генеральным прокурором Украины может стать нынешний заместитель руководителя президентского Офиса Руслан Рябошапка. При этом глава государства подчеркнул, что это - не окончательное решение, так как рассматривается несколько кандидатур. "Апостроф" разбирался, "Who is Mr Riaboshapka", и у кого еще есть шансы занять кресло генпрокурора.

Новым генеральным прокурором Украины может стать Руслан Рябошапка, который сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента. По словам президента Владимира Зеленского, Рябошапка – один из претендентов на пост генпрокурора.

"С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка - крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский. Других кандидатов на прокурорское кресло глава государства не назвал.

Сам Руслан Рябошапка дал понять, что готов занять должность, однако оценил свои шансы как 50 на 50.

По информации же "Апострофа", Рябошапка является креатурой главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который, и сам хотел бы занять кресло генпрокурора.

"У него большие амбиции и ему надоело находится в тени президента. Поэтому он серьезно задумался о том, чтобы занять этот пост", - говорит источник в окружении президента.

Если такой вариант не будет поддержан главой государства и парламентом, то назначение именно Рябошапки - будет для Богдана наиболее приемлемым развитием событий.

"Они (Богдан и Рябошапка, - "Апостроф") долго сидели в одном кабинете в Кабмине, и через многое вместе прошли. Можно даже сказать, что именно он ввел Рябошапку в команду, а не Данилюк, как многие думают", - говорит собеседник издания, добавляя, что фактически и секретарь СНБО Александр Данилюк является протеже Богдана, который, таким образом, всячески пытается стать монопольным каналом коммуникации с президентом.

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Борец с коррупцией

Руслан Рябошапка до недавнего времени не был особо известен широкой публике. По крайней мере, он существенно менее узнаваем, чем нынешний генпрокурор Юрий Луценко.

Рябошапка родился в 1976 году, окончил Международный Соломонов университет. Он дипломированный юрист (имеет также звание Заслуженного юриста Украины). Профессиональную карьеру начал в 1998 году в Министерстве юстиции, в котором работал на различных должностях, в частности, возглавлял Департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики.

Именно антикоррупционная повестка стала для Рябошапки главной в его деятельности. В 2010 году его назначают директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета министров. Впрочем, менее, чем через год Бюро ликвидировали, и Рябошапка остался без должности. Но не без работы – в 2011-2003 годах он занимал должность заместителя директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабмина, а в 2013-2014 годах – руководителя Департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации "Transparency International Украина".

С марта 2016 года по июнь 2017-го Рябошапка был членом Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Из агентства он ушел по собственному желанию, заявив, что НАПК, несмотря на большой потенциал в том, что касается эффективной борьбы с коррупцией в государстве, оказалось в глубоком кризисе. Его же предложения по выведению агентства из этого кризиса, не нашли поддержки у коллег.

Доверие и профессионализм

Политический эксперт Петр Олещук считает, что назначение Руслана Рябошапки на пост генпрокурора было бы вполне логичным.

"Для Зеленского здесь основной параметр – личное доверие, и, очевидно, Рябошапке он доверяет. Он попал в совершенно чуждое для себя окружение и видит везде возможности подставы, что кто-то будет работать против него. Поэтому он по максимуму старается использовать людей, которые были с ним еще до избрания его президентом (Рябошапка был советником Зеленского в ходе президентской кампании, – "Апостроф"), и ставить их на ключевые должности. При этом Рябошапка имеет достаточный уровень квалификации, для того, чтобы эту функцию выполнять. По крайней мере, из всего окружения президента он выглядит наиболее квалифицированным для решения этой задачи", - сказал Олещук в комментарии "Апострофу".

Политолог Игорь Петренко в разговоре с "Апострофом" отметил, что, если говорить о профессиональных качествах Рябошапки, то плюс в том, что он имеет юридическое образование и работал в разных органах, связанных с противодействием коррупции.

"При этом его деятельность в НАПК была далеко неоднозначной. Кроме того, если человек работал в органах власти, к нему всегда есть много разных вопросов", - подчеркнул Петренко.





Петр Олещук: "Для Зеленского здесь основной параметр – личное доверие, и, очевидно, Рябошапке он доверяет" Фото: president.gov.ua

Новая команда - новые задачи

Если окончательный выбор президента (а в поддержке парламента при таком результате на выборах пропрезидентской партии "Слуга народа" можно практически не сомневаться) все же падет на Руслана Рябошапку, каких действий можно от него ожидать в должности генерального прокурора?

По словам Петра Олещука, это во многом будет зависеть от того, какие задачи будут перед ним поставлены.

"Продолжение реформы, возможно, какая-то масштабная кампания посадок – мы этого всего не знаем", - отметил он.

Игорь Петренко также считает, что от личности самого Руслана Рябошапки мало что будет зависеть.

"Здесь многое зависит от логики действий новой власти. У них был враг – старая система, старые политики. На сегодня они практически все ушли, а потому нужно искать нового врага. Им нужен новый объект, на который можно переключить внимание людей от имплементации каких-то сложных реформ. И этим врагом могут стать коррупционеры всех мастей", - сказал специалист.

При этом Петренко не исключил открытия уголовных производств, связанных с фактами коррупции, которые имели место не только при Петре Порошенко, что уже понемногу происходит, но и при других президентах, "если за кем-то есть какие-то хвосты".

В то же время, можно ожидать, что те уголовные дела, которые по тем или иным причинам тормозятся нынешним руководством Генпрокуратуры, с приходом новой команды будут разморожены.

Фамилия не важна

Нужно понимать, что Руслан Рябошапка может и не стать генпрокурором.

Петр Олещук считает, что оговорка Владимира Зеленского, что Рябошапка - лишь один из претендентов на офис генпрокурора, может свидетельствовать о том, что сейчас происходит определенная "внутрикомандная борьба" за этот пост. Ключевую роль в данном вопросе будет играть фактор личного доверия.

"Даже, если это будет не Рябошапка, это все равно должен быть кто-то, кому Зеленский доверяет на 100%, тот, кого он знал еще до своего президентства", - убежден эксперт.

Игорь Петренко, в свою очередь, отметил, что Генеральная прокуратура, исходя из произошедших за последние годы изменений, не является очень интересной структурой. Он напомнил, что вследствие реформы ГПУ утратила функции следствия, которые были переданы Государственному бюро расследований (ГБР), хотя за ней осталось представительство гособвинения в судах, что немаловажно.

При этом Петренко высказал удивление, что президент четко озвучил кандидатуру на одну из ключевых позиций власти.

"Раньше это всегда держали в тайне, что, в принципе, оправдано с точки зрения того, чтобы не выливалась куча грязи, компромата, - сказал он. В связи с этим политолог не исключил, что фамилия Рябошапки была названа для того, чтобы дать некую пищу для обсуждения журналистам, а "самим продолжить обсуждение".

"Мне кажется, что мы увидим (в качестве претендента на пост генпрокурора, - "Апостроф") совсем другую фамилию", - резюмировал Петренко.

И действительно - осведомленные собеседники "Апострофа" говорят, что одним из наиболее вероятных претендентов является нынешний и.о. главы Службы безопасности Украины и друг детства президента Иван Баканов.

Говорят, что одним из наиболее вероятных претендентов является друг детства президента Иван Баканов Фото: president.gov.ua

Сам Баканов уже заручился поддержкой некогда влиятельных сотрудников Генпрокуратуры и также был бы не прочь сменить сферу деятельности. Наибольшее сопротивление в такой смене направления Баканова идет со стороны все того же Андрея Богдана.

Как известно, публично уже не раз появлялась информация, что между главой ОПУ и руководителем СБУ назревает серьезный конфликт и борьба за влияние президента. Но несмотря на это, Зеленский достаточно благосклонен к Баранову и оказывает ему огромное доверие. В случае же, если Зеленский поддержит именно такой сценарий развития событий, заменить Баканова на должности главы СБУ может нынешний глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев.