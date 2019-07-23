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Совет да любовь: соцсети взорвало "победное" фото Зеленского с Богданом

вторник, 23 июля 2019, 14:36
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Глава Офиса президента Андрей Богдан после выборов в Верховную Раду опубликовал совместное неформальное фото с Владимиром Зеленским и подписью: "Сделали их еще раз".

Соответствующий пост Богдан разместил на своей странице в Facebook.

По состоянию на 14:30 23 июля пост набрал более 5 тысяч репостов и около полусотни комментариев. Большинство пользователей высказывают поддержку команде президента, однако многие и критикуют.

"Ребята! Это люди сделали! А вы им помогли. Спасибо! Но не забывайте, что народ и государство ждут от вас хороших изменений", "Ждем внеочередных местных выборов. Нужно покончить с ними навсегда. Со старыми кадрами", "Вы политики или торгаши с Троещины? Что за жаргон? Хватит цирка, идите учите законы, этику и международное право. Хватит ваших селфи", – пишут в комментариях.

Напомним, подробнее о результатах внеочередных выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду.

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Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

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