Совет да любовь: соцсети взорвало "победное" фото Зеленского с Богданом

Глава Офиса президента Андрей Богдан после выборов в Верховную Раду опубликовал совместное неформальное фото с Владимиром Зеленским и подписью: "Сделали их еще раз".

Соответствующий пост Богдан разместил на своей странице в Facebook.

По состоянию на 14:30 23 июля пост набрал более 5 тысяч репостов и около полусотни комментариев. Большинство пользователей высказывают поддержку команде президента, однако многие и критикуют.

"Ребята! Это люди сделали! А вы им помогли. Спасибо! Но не забывайте, что народ и государство ждут от вас хороших изменений", "Ждем внеочередных местных выборов. Нужно покончить с ними навсегда. Со старыми кадрами", "Вы политики или торгаши с Троещины? Что за жаргон? Хватит цирка, идите учите законы, этику и международное право. Хватит ваших селфи", – пишут в комментариях.

Напомним, подробнее о результатах внеочередных выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду.