Богдан поставил сеть на уши фото с Зеленским и новым премьером

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал шуточное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым "премьер-министром", актером "Квартала 95" Евгением Кошевым.

Снимок появился на личное странице в Facebook Богдана.

"Президент, глава ОПУ и премьер-министр", - подписал фото чиновник.

Фото уже собрало множество лайков, а также активно обсуждается пользователями Facebook.

Так, известный политолог и блогер Алексей Голобуцкий позитивно воспринял шутку, на насторожился, так как она может оказаться и правдой.

"Могут себе позволить прикалываться)) А вдруг правда? Все ж в их руках", - написал он.

Другие пользователи пишут: "Огонь!", "Шоу должно продолжаться", "Мы так и знали" и много другое.

Некоторые также предполагают, что Кошевой должен стать не премьером, а глава Министерства иностранных дел.

Также пользователи пишут, что Кошевого нужно назначить главой КГГА, за которую Зеленский воюет с Кличко.

Как сообщал "Апостроф", ранее источники назвали главного кандидата на пост премьер-министра.