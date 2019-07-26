Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Получить влияние в Киеве - значит, получить доступ к огромным финансовым потокам. Поэтому новая власть решила не изменять традициям и действовать так, как работали предшественники. Для этого в Офисе президента пошли на конфликт с мэром Киева Виталием Кличко, инициировав его увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответствующая просьба была направлена в Кабинет министров. Но и сам мэр небезгрешен и в происходящем также виноват. Что сейчас происходит в столице и какими будут последствия, разбирался "Апостроф".
Виталий Кличко в столице является самым рейтинговым политиком. Почти 40% поддержки - так оценивают его работу киевляне. Конечно, ему не удалось побороть коррупцию в местной власти, утвердить Генеральный план развития Киева и не допустить незаконных застроек. Это не весь перечень проблем, с которыми не справился мэр. Но несмотря на это, киевляне все равно готовы еще раз доверить свой город всемирно известному боксеру.
Однако поддержки в Киеве оказалось недостаточно для построения политического будущего. Представители партии "Удар" успешно зашли в парламент в 2014 году вместе с фракцией "Блок Петра Порошенко". Но удержаться на плаву не получилось и ближе к досрочным выборам стало ясно, что в Верховную Раду "Удару" больше не попасть. Поэтому соратники Кличко начали от него сбегать: кто-то самостоятельно участвовал в выборах, а кто-то искал место под солнцем в других политических проектах. В итоге, удача улыбнулась единицам.
Да и договориться с кем-то об объединении не получилось. Даже Михеил Саакашвили не захотел идти на выборы вместе с мэром Киева. Так партия, по сути, развалилась.
С приходом Зеленского к власти у Кличко начались проблемы. Пошли слухи, что его планируют снять с должности главы КГГА. То есть забрать у него часть полномочий, но оставить кресло мэра, так как его заменить можно только выборами. Назначение нового человека в КГГА может привести к блокированию работы в столице из-за того, что в городе появится два хозяина.
В происходящем виноват и сам Кличко. Уже длительное время в политических кругах рассказывают, что Кличко не занимается вопросами города, а управление передал депутату горсовета Вадиму Столару. Как раз последнего называют серым кардиналом столицы. Нардепы оффрекордс рассказывали "Апострофу", что Столар занимался финансированием "Удара" и принимал все ключевые решения. Хотя его соратники отрицают влияние Столара на мэра.
В чем проблема
Для начала разберемся в системе киевской власти. В столице работают два органа - Киевский городской совет и КГГА. Первый орган подготавливает проекты решений, а второй - их выполняет. Иными словами, Киевский горсовет - это, грубо говоря, законодательная власть, а КГГА - исполнительная.
В декабре 2003 года Конституционный суд вынес решение, что у КГГА и горсовета должен быть один глава. То есть мэр, которого избрали жители города. Если же будут разные руководители, то это является нарушением законодательства. Хотя еще в 2010 году во времена Виктора Януковича в закон "О столице Украины" были внесены изменения, что президент имеет право назначать главу КГГА. Поэтому здесь возникает юридическая коллизия.
Реализовать идею распределения полномочий решили в Офисе президента. 10 июля Кличко приходил на Банковую для обсуждения этого вопроса.
"Президент подтвердил слухи о распределении полномочий. Глава КГГА - его вертикаль, и он собирается туда назначать своего человека", - рассказал мэр после встречи с президентом.
Да, главу КГГА назначает президент. По закону "О местных государственных администрациях" все главы местных горадминистраций назначаются гарантом по представлению премьер-министра на срок его полномочий. То же касается и Киева, на чем и акцентируют внимание источники, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому.
Еще в мае, после президентских выборов, нардеп Валерий Писаренко, который ассоциировал на то время себя с командой Зеленского, зарегистрировал законопроект о разграничении функций мэра Киева и главы КГГА.
"Сегодня мэр и глава КГГА - это один и тот же человек, а мы даем возможность президенту Украины назначать главой КГГА не только избранного мэра, но и любого другого человека, которого он выберет для выполнения функций", - говорил тогда Писаренко. Законопроект не был рассмотрен, хотя это уже не первое подобное предложение. Но тогда это был звоночек, что сценарий разделения полномочий интересен новой власти.
Месть Ваврыша
За мэра Киева в Офисе президента взялись Андрей Богдан и его близкий соратник, застройщик и советник президента по Киеву Андрей Ваврыш. По словам собеседников "Апострофа" в окружении Кличко, именно они стали инициаторами увольнения мэра с должности главы КГГА. И тому есть две причины.
"Они хотели, чтобы назначения глав райсоветов (которые проходят через мэра, - "Апостроф") обговаривались с ними. Кличко отказался и сказал, что эти моменты будет решать только с официальными лицами", - рассказывает источник.
Стоит отметить, что главы райсоветов автоматически становятся и главами райадминистраций. На вторую должность их назначает президент.
Вторая причина связана с личными обидами Ваврыша. С 2010 по 2015 года он занимал должность заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Источники говорят, что де-факто он и возглавлял комитет.
"Ваврыш был из команды "регионалов". Он понимал: чтобы остаться, ему нужно сделать город зависимым от себя. Поэтому начал на себя натягивать гигантское количество полномочий, но с управлением не справился. Ваврыш - прекрасный спикер, но как менеджер не всегда мог довести все проекты даже до середины. Из-за того, что он брался за большое количество проектов, его эффективность падала", - характеризует Ваврыша один из его друзей.
Вскоре чиновник лишился должности. В свое время его департамент взялся за регулирование рынка рекламы в Киеве. Ваврыш начал разрабатывать правила, но не смог найти общий язык с рекламными операторами - они обвинили его в коррупции. Тогда против Ваврыша пошла даже директор КП "Киевреклама" Наталья Гончарова. Фактически обвинения заключались в бюрократической задержке выдачи документов.
"Ваврыш сопротивлялся, но мэр попросил написать его заявление об увольнении. И тогда он очень сильно обиделся, хотя никогда об этом не говорил", - вспоминает собеседник в разговоре с "Апострофом".
Другой источник, приближенный к партии "Удар", рассказывает, что Ваврыш покинул КГГА из-за конфликта со Столаром. Имея влияние на Кличко, последний смог заставить мэра уволить Ваврыша.
Поэтому Ваврыш решил воспользоваться сменой власти и отомстить Кличко за такое решение. Лучшая месть - это лишить его возможности увольнять людей в КГГА.
В окружении мэра говорят, что Кличко недоволен происходящем. "Была договоренность, что перед обращением в Кабмин, Зеленский предупредит об этом мэра. Но тот снова все узнал из новостей в СМИ", - сообщает собеседник.
В недавнем интервью "Радио Свобода" Кличко заявил, что будет бороться за кресло главы КГГА.
"Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление. И это вопрос не мой - это вопрос принципов, которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность им управлять через выборы. Я убежден, что другого пути нет. Также нужно решать этот вопрос и в юридической плоскости. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло", - ответил мэр.
В Офисе президента "Апострофу" рассказали, что пока главным претендентом на должность руководителя КГГА является гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который также прошел в парламент по списку партии "Слуга народа". Сам Ткаченко не комментирует эту информацию. Но в окружении Кличко уже заговорили о постоянной критике в сторону мэра на телеканале и даже обратились в суд из-за манипуляций на телеканале "1+1".
Конечно, есть вероятность того, что Кличко могут переназначить главой КГГА. Но в это мало кто верит. Поэтому у мэра предлагают провести досрочные выборы. Мол, кого киевляне изберут мэром, тот и будет править в КГГА. Не под запись собеседники признают, что это провальная идея, потому что решение о выборах принимает парламент. Пока же новый состав Рады втянется в работу, пройдет много времени. А в следующем году и так запланированы очередные местные выборы.
Бывший представитель "Удара" считает, что "звездное время" Кличко закончилось, и в скором времени у него могут начаться большие проблемы, похлеще лишения влияния на КГГА.
"После смены генпрокурора, назначения полноценного главы Службы безопасности Кличко и его окружение могут просто разорвать. Создадут такие условия, что, может, ему придется выезжать из страны", - говорит "Апострофу" источник.
Таким образом, новая власть хочет полностью лишить мэра его полномочий и сможет поставить своего человека уже путем выборов. А для этого нужно уничтожить высокие рейтинги Кличко всеми способами.