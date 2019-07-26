Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Получить влияние в Киеве - значит, получить доступ к огромным финансовым потокам. Поэтому новая власть решила не изменять традициям и действовать так, как работали предшественники. Для этого в Офисе президента пошли на конфликт с мэром Киева Виталием Кличко, инициировав его увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответствующая просьба была направлена в Кабинет министров. Но и сам мэр небезгрешен и в происходящем также виноват. Что сейчас происходит в столице и какими будут последствия, разбирался "Апостроф".

Виталий Кличко в столице является самым рейтинговым политиком. Почти 40% поддержки - так оценивают его работу киевляне. Конечно, ему не удалось побороть коррупцию в местной власти, утвердить Генеральный план развития Киева и не допустить незаконных застроек. Это не весь перечень проблем, с которыми не справился мэр. Но несмотря на это, киевляне все равно готовы еще раз доверить свой город всемирно известному боксеру.

Однако поддержки в Киеве оказалось недостаточно для построения политического будущего. Представители партии "Удар" успешно зашли в парламент в 2014 году вместе с фракцией "Блок Петра Порошенко". Но удержаться на плаву не получилось и ближе к досрочным выборам стало ясно, что в Верховную Раду "Удару" больше не попасть. Поэтому соратники Кличко начали от него сбегать: кто-то самостоятельно участвовал в выборах, а кто-то искал место под солнцем в других политических проектах. В итоге, удача улыбнулась единицам.

Да и договориться с кем-то об объединении не получилось. Даже Михеил Саакашвили не захотел идти на выборы вместе с мэром Киева. Так партия, по сути, развалилась.

С приходом Зеленского к власти у Кличко начались проблемы. Пошли слухи, что его планируют снять с должности главы КГГА. То есть забрать у него часть полномочий, но оставить кресло мэра, так как его заменить можно только выборами. Назначение нового человека в КГГА может привести к блокированию работы в столице из-за того, что в городе появится два хозяина.

В происходящем виноват и сам Кличко. Уже длительное время в политических кругах рассказывают, что Кличко не занимается вопросами города, а управление передал депутату горсовета Вадиму Столару. Как раз последнего называют серым кардиналом столицы. Нардепы оффрекордс рассказывали "Апострофу", что Столар занимался финансированием "Удара" и принимал все ключевые решения. Хотя его соратники отрицают влияние Столара на мэра.

В чем проблема

Для начала разберемся в системе киевской власти. В столице работают два органа - Киевский городской совет и КГГА. Первый орган подготавливает проекты решений, а второй - их выполняет. Иными словами, Киевский горсовет - это, грубо говоря, законодательная власть, а КГГА - исполнительная.

В декабре 2003 года Конституционный суд вынес решение, что у КГГА и горсовета должен быть один глава. То есть мэр, которого избрали жители города. Если же будут разные руководители, то это является нарушением законодательства. Хотя еще в 2010 году во времена Виктора Януковича в закон "О столице Украины" были внесены изменения, что президент имеет право назначать главу КГГА. Поэтому здесь возникает юридическая коллизия.

Реализовать идею распределения полномочий решили в Офисе президента. 10 июля Кличко приходил на Банковую для обсуждения этого вопроса.

"Президент подтвердил слухи о распределении полномочий. Глава КГГА - его вертикаль, и он собирается туда назначать своего человека", - рассказал мэр после встречи с президентом.

Да, главу КГГА назначает президент. По закону "О местных государственных администрациях" все главы местных горадминистраций назначаются гарантом по представлению премьер-министра на срок его полномочий. То же касается и Киева, на чем и акцентируют внимание источники, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому.

Еще в мае, после президентских выборов, нардеп Валерий Писаренко, который ассоциировал на то время себя с командой Зеленского, зарегистрировал законопроект о разграничении функций мэра Киева и главы КГГА.

"Сегодня мэр и глава КГГА - это один и тот же человек, а мы даем возможность президенту Украины назначать главой КГГА не только избранного мэра, но и любого другого человека, которого он выберет для выполнения функций", - говорил тогда Писаренко. Законопроект не был рассмотрен, хотя это уже не первое подобное предложение. Но тогда это был звоночек, что сценарий разделения полномочий интересен новой власти.

Валерий Писаренко: "Сегодня мэр и глава КГГА - это один и тот же человек, а мы даем возможность президенту Украины назначать председателем КГГА не только избранного мэра, но и любого другого человека" Фото: kievmap.com.ua

Месть Ваврыша

За мэра Киева в Офисе президента взялись Андрей Богдан и его близкий соратник, застройщик и советник президента по Киеву Андрей Ваврыш. По словам собеседников "Апострофа" в окружении Кличко, именно они стали инициаторами увольнения мэра с должности главы КГГА. И тому есть две причины.

"Они хотели, чтобы назначения глав райсоветов (которые проходят через мэра, - "Апостроф") обговаривались с ними. Кличко отказался и сказал, что эти моменты будет решать только с официальными лицами", - рассказывает источник.

Стоит отметить, что главы райсоветов автоматически становятся и главами райадминистраций. На вторую должность их назначает президент.

Вторая причина связана с личными обидами Ваврыша. С 2010 по 2015 года он занимал должность заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Источники говорят, что де-факто он и возглавлял комитет.

"Ваврыш был из команды "регионалов". Он понимал: чтобы остаться, ему нужно сделать город зависимым от себя. Поэтому начал на себя натягивать гигантское количество полномочий, но с управлением не справился. Ваврыш - прекрасный спикер, но как менеджер не всегда мог довести все проекты даже до середины. Из-за того, что он брался за большое количество проектов, его эффективность падала", - характеризует Ваврыша один из его друзей.

Вскоре чиновник лишился должности. В свое время его департамент взялся за регулирование рынка рекламы в Киеве. Ваврыш начал разрабатывать правила, но не смог найти общий язык с рекламными операторами - они обвинили его в коррупции. Тогда против Ваврыша пошла даже директор КП "Киевреклама" Наталья Гончарова. Фактически обвинения заключались в бюрократической задержке выдачи документов.

"Ваврыш сопротивлялся, но мэр попросил написать его заявление об увольнении. И тогда он очень сильно обиделся, хотя никогда об этом не говорил", - вспоминает собеседник в разговоре с "Апострофом".

"Ваврыш прекрасный спикер, но как менеджер не всегда мог довести все проекты даже до середины", - характеризирует Вавриша один и его друзей Фото: Kostya dmutruk/wikipedia.org

Другой источник, приближенный к партии "Удар", рассказывает, что Ваврыш покинул КГГА из-за конфликта со Столаром. Имея влияние на Кличко, последний смог заставить мэра уволить Ваврыша.

Поэтому Ваврыш решил воспользоваться сменой власти и отомстить Кличко за такое решение. Лучшая месть - это лишить его возможности увольнять людей в КГГА.

В окружении мэра говорят, что Кличко недоволен происходящем. "Была договоренность, что перед обращением в Кабмин, Зеленский предупредит об этом мэра. Но тот снова все узнал из новостей в СМИ", - сообщает собеседник.

В недавнем интервью "Радио Свобода" Кличко заявил, что будет бороться за кресло главы КГГА.

"Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление. И это вопрос не мой - это вопрос принципов, которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность им управлять через выборы. Я убежден, что другого пути нет. Также нужно решать этот вопрос и в юридической плоскости. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло", - ответил мэр.

В Офисе президента "Апострофу" рассказали, что пока главным претендентом на должность руководителя КГГА является гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который также прошел в парламент по списку партии "Слуга народа". Сам Ткаченко не комментирует эту информацию. Но в окружении Кличко уже заговорили о постоянной критике в сторону мэра на телеканале и даже обратились в суд из-за манипуляций на телеканале "1+1".

Конечно, есть вероятность того, что Кличко могут переназначить главой КГГА. Но в это мало кто верит. Поэтому у мэра предлагают провести досрочные выборы. Мол, кого киевляне изберут мэром, тот и будет править в КГГА. Не под запись собеседники признают, что это провальная идея, потому что решение о выборах принимает парламент. Пока же новый состав Рады втянется в работу, пройдет много времени. А в следующем году и так запланированы очередные местные выборы.

Бывший представитель "Удара" считает, что "звездное время" Кличко закончилось, и в скором времени у него могут начаться большие проблемы, похлеще лишения влияния на КГГА.

"После смены генпрокурора, назначения полноценного главы Службы безопасности Кличко и его окружение могут просто разорвать. Создадут такие условия, что, может, ему придется выезжать из страны", - говорит "Апострофу" источник.

Таким образом, новая власть хочет полностью лишить мэра его полномочий и сможет поставить своего человека уже путем выборов. А для этого нужно уничтожить высокие рейтинги Кличко всеми способами.