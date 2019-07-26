Коммунизм и знакомство с иностранцами: раскрыты тайны новой топ-чиновницы Зеленского

Новая заместитель главы Службы внешней разведки Екатерина Сляднева до недавнего времени пользовалась своими аккаунтами в запрещенных в Украине российских социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По наблюдениям блогера, Сляднева была "Вконтакте" последний раз в 2018 году. Среди сообществ, на которые она была подписана – "Знакомства с иностранцами, на расстоянии и общение", а также "Коммунизм – это модно".

На странице в "Одноклассниках" большая часть информации была удалена после назначения Слядневой на новую должность.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля президент Украины Владимир Зеленский переназначил Руслана Демченко на должность советника лидера страны и назначил заместителя секретаря СНБО.