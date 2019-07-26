RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Новости

26 июля

18:28
Раскрыт шантаж топ-чиновницы главой скандального суда в Киеве
18:24
Ломаченко назвал соперников, ради которых готов сменить весовую категорию
18:18
Создатели "Мстителей" показали забавную подборку неудачных дублей - скучно актерам точно не было
18:16
В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро
18:11
Опубликована интересная инфографика по результатам выборов в Раду
17:58
Зеленский опубликовал топ-пять кандидатов на главу Одесской ОГА: список
17:37
В Киеве накрыли студию онлайн порно: опубликованы фото
17:33
​Украинцы смогут отслеживать онлайн состояние дорог: подробности
17:30
Откат до 10%: эксперт рассказал о коррупционных схемах при строительстве дорог
17:27
Коммунизм и знакомство с иностранцами: раскрыты тайны новой топ-чиновницы Зеленского
17:17
Блокирование дорожных тендеров продолжили: суд вынес скандальное решение по "Полтавабудцентру" Араика Амирханяна
17:16
Автор хита "Охрана Отмена" выпустила новый трек с ярким флешмобом в YouTube
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Коммунизм и знакомство с иностранцами: раскрыты тайны новой топ-чиновницы Зеленского

пятница, 26 июля 2019, 17:27
переглянути новину українською

Новая заместитель главы Службы внешней разведки Екатерина Сляднева до недавнего времени пользовалась своими аккаунтами в запрещенных в Украине российских социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По наблюдениям блогера, Сляднева была "Вконтакте" последний раз в 2018 году. Среди сообществ, на которые она была подписана – "Знакомства с иностранцами, на расстоянии и общение", а также "Коммунизм – это модно".

На странице в "Одноклассниках" большая часть информации была удалена после назначения Слядневой на новую должность.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля президент Украины Владимир Зеленский переназначил Руслана Демченко на должность советника лидера страны и назначил заместителя секретаря СНБО.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шарий и не только: какие партии будут получать "доход" из госбюджета

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: