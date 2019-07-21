Недоскакал до выборов: Верховный суд принял окончательное решение по беглому нардепу

Верховный Суд отменил решение по обязательству регистрации в кандидаты в народные депутаты Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК).

Такое решение было принято 21 июля, когда суд рассмотрел жалобу ЦИК.

"При этом Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко А.Р., а именно - изложенные в решении Печерского суда от 12 июля 2019 года, которым установлено, что Онищенко А.Р. учился за границей, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения, о пересмотре которого просил заявитель, были ему известны, он был участником этих событий и, кроме того, при рассмотрении дела занимал активную позицию относительно доказанности этих обстоятельств в суде", - говорится в сообщении.

В своем решении суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину в 2016 году, заявил, что его возвращение в страну отнимет рейтинг у экс-президента Петра Порошенко.