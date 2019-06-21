RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

21:00
Хочу, чтобы все закончилось: новый наставник Шахтера высказался о событиях на Донбассе
20:59
​В Турции освободили россиянина, который подозревается в убийстве украинца
20:43
Зеленский больше ничего не будет делать по освобождению пленных моряков - пресс-секретарь
20:39
Суд объявил приговор наводчику катастрофического обстрела Мариуполя
20:26
Партия Зеленского выдвинула на одном из округов экс-коммуниста
20:11
Могу покрасить ларек: Коломойский ответил на заявление Зеленского по Донбассу
20:05
Беглый нардеп рассказал, чем обернется его возвращение для Порошенко
20:02
Бывший футболист сборной Украины идет в Раду от партии "Слуга народа": что известно
20:00
Кто пойдет от Зеленского в Раду по мажоритарным округам: опубликованы списки
19:52
​Убийство 11-летней девочки под Одессой: фото и видео из зала суда
19:34
Суд вынес решение по регистрации Онищенко на выборы: документ
19:20
​Центр Киева перекроют на выходные: опубликована схема
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Беглый нардеп рассказал, чем обернется его возвращение для Порошенко

пятница, 21 июня 2019, 20:05
переглянути новину українською

Народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину в 2016 году, заявил, что его возвращение в страну отнимет рейтинг у экс-президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в комментарии "Апострофу".

Комментируя возможное решение Апелляционного суда, который обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом на выборы, Онищенко сказал, что если такое решение действительно было вынесено – он сразу же отправится в Украину.

"Во вторник мы подали все необходимые документы, среди которых документы подтверждающие статус политубежища в Испании и о командировках на спортивные соревнования. Если решение действительно приняли — все, тогда я возвращаюсь и участвую в выборах", - говорит Онищенко.

Кроме того, по его словам, он обратился в испанский суд, чтобы там написали в Украину и позволили ему добровольную экстрадицию.

"Но Украина затягивает это решение. Три месяца мои документы лежали в Печерском суде, потом их передали в Соломенский, сегодня снова перенесли. Как только Украина подтверждает - я сажусь в самолет и лечу. Или, если в Украине не будут подтверждать, придется так лететь", - рассказал нардеп.

Первым делом после возвращения Онищенко собирается дать пресс-конференцию, прямо в аэропорту.

"Порошенко костьми ляжет, чтобы я не появился в Украине. Потому что мое возвращение в Украину - это как минимум минус 2% рейтинга для Порошенко", – заявил нардеп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты беглого нардепа Александра Онищенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

Я не сдамся без боя: зачем Вакарчук ведет "Голос" в парламент

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: