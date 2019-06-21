Беглый нардеп рассказал, чем обернется его возвращение для Порошенко

Народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину в 2016 году, заявил, что его возвращение в страну отнимет рейтинг у экс-президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в комментарии "Апострофу".

Комментируя возможное решение Апелляционного суда, который обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом на выборы, Онищенко сказал, что если такое решение действительно было вынесено – он сразу же отправится в Украину.

"Во вторник мы подали все необходимые документы, среди которых документы подтверждающие статус политубежища в Испании и о командировках на спортивные соревнования. Если решение действительно приняли — все, тогда я возвращаюсь и участвую в выборах", - говорит Онищенко.

Кроме того, по его словам, он обратился в испанский суд, чтобы там написали в Украину и позволили ему добровольную экстрадицию.

"Но Украина затягивает это решение. Три месяца мои документы лежали в Печерском суде, потом их передали в Соломенский, сегодня снова перенесли. Как только Украина подтверждает - я сажусь в самолет и лечу. Или, если в Украине не будут подтверждать, придется так лететь", - рассказал нардеп.

Первым делом после возвращения Онищенко собирается дать пресс-конференцию, прямо в аэропорту.

"Порошенко костьми ляжет, чтобы я не появился в Украине. Потому что мое возвращение в Украину - это как минимум минус 2% рейтинга для Порошенко", – заявил нардеп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты беглого нардепа Александра Онищенко.