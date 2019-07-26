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У Зеленского придумали, что делать с телеканалами Медведчука: не учли серьезную лазейку

пятница, 26 июля 2019, 14:37
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В окружении президента Украины Владимира Зеленского разработали стратегию борьбы с монополией в медиапространстве Украины, учитывая тот факт, что несколько телеканалов связывают с олигархом Виктором Медведчуком.

Об этом заявил советник президента и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире Украинского радио.

"Мы уже разработали решение на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, ведь необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители - выражаясь военной лексикой "фортификационные сооружения", чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений", - отметил он.

В тоже время, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука указал на своей странице в Facebook на важную деталь, которая нивелирует все старания команды Зеленского в этом вопросе.

"А, если финансирование "КУМ-TV" осуществляется не из России, а из Кипра или из Франции?" – написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова были на переговорах в Москве - они встретились с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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