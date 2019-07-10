Медведчук и Бойко опять оказались на переговорах в Москве: что известно

В среду, 10 июля, украинские оппозиционные политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова оказались на переговорах в Москве - они встретились с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает Telegram-канал " Раньше всех. Ну почти".

Так, встреча состоялась в штабе партии "Единая Россия".

По данным канала, Медведев заявил, что диалог между партиями РФ и Украины свернут, но российская сторона поддерживает желание его возобновить.

"Пока не получили внятных сигналов о том, какой курс будет проводить Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - "Апостроф"), ждем выборов в Раду", - сказал он.

В свою очередь, Медведчук отметил, что межпарламентский разговор России и Украины давно назрел, по итогам встречи будет подготовлен меморандум о сотрудничестве.

"Без сотрудничества с Россией достичь мира на Донбассе невозможно", - заявил он.

Медведчук добавил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что сближение России и Украины должно произойти, "стратегическая задача - победить для этого на выборах в украинский парламент".

Как уточняет gazeta.ru, на встрече с украинской стороны также присутствовали Вадим Рабинович и Тарас Козак, с российской - председатель высшего совета Борис Грызлов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в марте Юрий Бойко встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Кроме того, во встрече принимал участие глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Вскоре в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что в отношении Юрия Бойко и Виктора Медведчука откроют дело за прямой перелет в Россию 22 марта.