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Кто возглавит Кабмин: в "Слуге народа" уже определились с главой правительства

понедельник, 29 июля 2019, 16:09
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Фото: Facebook

Источники в партии "Слуга народа" подтверждают информацию, что наибольшие шансы возглавить Кабинет министров есть именно у заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, о чем на прошлой неделе писал "Апостроф".

"Его серьезно рассматривают на эту должность", - говорит не под запись влиятельный собеседник издания в партии.

Другие представители партии "Слуги народа" говорят, что Гончарука предложил нардеп Давид Арахамия, который претендует на место главы фракции в парламенте, однако эта информация не подтверждена.

По информации источников, также на должность премьера рассматривается еще около десяти кандидатов.

Напомним, ранее "Апостроф" писал, что Гончарук возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO), целью которого является разработка и внедрение эффективной системы регулирования в Украине, направленной на создание лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

О Гончаруке также известно, что он работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В Офисе президента Гончарук отвечает за блок экономического развития и реформы. Он все чаще сопровождает президента в поездках по Украине и на международных встречах.

Собеседники издания отмечают, что Гончарук - не конфликтный, но волевой человек. Из слабых сторон - отсутствие достаточного опыта и политического веса.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского".

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