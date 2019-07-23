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Названы сильные и слабые стороны кандидата, который может возглавить Кабмин

вторник, 23 июля 2019, 21:30
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Стало известно о кандидате, который может занять должность премьер-министра Украины, заместителе президента Украины Алексее Гончаруке.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Отмечают, что ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO), целью которого является разработка и внедрение эффективной системы регулирования в Украине, направленной на создание лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

О Гончаруке известно, что он работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

Также в Офисе президента Гончарук отвечает за блок экономического развития и реформы. Он все чаще сопровождает президента в поездках по Украине и на международных встречах.

"Гончарук - не конфликтный, но волевой человек. С ним всегда было интересно работать. Он умеет создать мотивированную и сплоченную команду. Не входит в конфликты, а всегда старается максимально окружать себя конструктивно-мыслящими и эффективными людьми", - рассказал не под запись один из бывших коллег Гончарука.

Однако также уделили внимание и недостаткам кандидата на пост главы Кабмина.

"Его главная проблема - отсутствие опыта и политического веса. Но для президента, у которого этих качеств еще меньше, это точно не проблема", - резюмировал политолог Игорь Петренко.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского".

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