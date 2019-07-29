Остановитесь: сеть взбудоражили фото тренинга нардепов в Трускавце

Украинцы бурно обсуждают фото с тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце в понедельник, 29 июля.

Соответствующие фото опубликовал Обозреватель.

Во время одной из лекций задали вопросы: "За достижения в какой сфере известен депутат 8 созыва Шпенов Дмитрий Юрьевич?". В ответе предложено было указать вариант "Не знаю", если участник не знаком с его деятельностью. Но среди ответов представителей политсилы встречались и следующие: "Говнюк", "Пизд*л деньги", "А такой был разве?", "Феодал", "А он точно депутат?", "Скотина", "Подлец" и т. д.

В сети не удержались от хлестких комментариев и "проехались" по мероприятию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, во сколько обходится "Слуге народа" обучение молодых нардепов.