Я не я, хата не моя: появилась фотожаба на курсы молодого нардепа от Зеленского

В понедельник, 29 июля, в Трускавце пройдет тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает ресурс LB.

Отмечают, что будущих нардепов централизованно автобусами с вокзала Трускавец отвезли в дорогие отели города - "Риксос" и "Женева".

В сети украинский дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин разместил смешную фотожабу, которая касается этой новости. На ней изображен кадр из популярного советского фильма "Джентльмены удачи".

На картинке написано, что "новоизбранных "Слуг народа" будут учить по "гарвардскому" курсу", а также это прокомментировали: "Пальцы в розетку не совать! По фене не ругаться! На кнопки тыкать по команде: рука по вертикали - За, по горизонтали - Против! Имущество декларировать по принципу: Я - не я, и хата, машина, дача, яхта - не моя!".

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотожабу на народных депутатов от партии "Слуга народа".