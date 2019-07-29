​Стало известно, во сколько обходится "Слуге народа" обучение молодых нардепов

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" разместила своих новоизбранных депутатов, прибывших на недельный обучающий курс в Трускавец, в самый дорогой отель в городе - "Риксос".

Об этом пишет "Левый берег".

Стоимость проживания в номере отеля начинается от 3600 грн в сутки. При этом в Трускавце есть государственный пансионат, где номера дешевле.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков решение разместить своих подопечных в "Риксос" объяснил ограниченным временем на подготовку мероприятия и потребностью в большом количестве номеров.

"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.

"То, что у нас была возможность снять ... Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - добавил он.

Общую стоимость обучения и пребывания в отеле Разумков не назвал, сославшись на то, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты опубликовали инфографику, которая в полной мере показывает, кем является среднестатистический депутат в новоизбранной Верховной Раде.