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У Зеленского сделали неожиданное заявление о неприкосновенности нардепов: видео

вторник, 30 июля 2019, 10:03
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Представитель партии "Слуга народа" Галина Янченко (пятый номер в избирательном списке) заявила, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности может быть заменен на ее "существенное ограничение".

Об этом она рассказала в эфире телеканала "ZiK".

По словам будущего нардепа, снятие депутатской неприкосновенности было одним из основных пунктов предвыборной программы и Владимира Зеленского как президента, и партии "Слуга народа". Однако в данный момент идут дискуссии о том, чтобы не снимать неприкосновенность полностью, а вместо этого ее ограничить в части криминальной ответственности.

"Наша позиция заключается в том, что должна быть неприкосновенность в части политической деятельности, а то что касается криминальной ответственности, то тоже либо этот вопрос будет снят полностью, либо все этапы вплоть до ареста. То есть сейчас дискутируется фактически, нужно ли снимать неприкосновенность полностью, чтобы можно было депутата в том числе арестовать в любой момент, или разрешить например собирать данные, заводить дело, но вопрос ареста уже выносить в Верховную Раду", – заявила Янченко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского вспомнили о заявлениях об учительской зарплате в 4000 долларов и признали, что на данный момент они невыполнимы.

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