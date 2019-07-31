Скандальное заявление советника Зеленского на тренинге в Трускавце высмеяли фотожабами

Заявление советника президента Владимира Зеленского Никиты Потураева на тренинге в Трускавце для будущих нардепов "Слуги народа" вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Потураев, выступая перед победителями парламентских выборов, заявил, что они – "политически никто".

"Объективно Потураев прав: выборы действительно выиграл Зеленский как бренд. По мажоритарному округу могла выиграть и ложка - главное, чтобы баллотировалась от "Слуги народа"... Однако выбранный Потураевым формат всё же вызывает сомнения. Ведь очевидно, что чуть позже к этим же "депутатам Никто" начнут подходить эмиссары от олигархов с весьма интригующими предложениями и чемоданчиками. Интересно, после такой накачки "вы - никто" у многих хватит силы воли отказаться от интересных предложений, несмотря на обиду?", – пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Другие пользователи отреагировали на заявление Потураева фотожабами.

Напомним, подробнее о скандале в Трускавце и реакции сети на него читайте в материале "Апострофа": Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался.