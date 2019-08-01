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​Порошенко дал пояснение громкому скандалу с Гладковским в "Укроборонпроме"

четверг, 01 августа 2019, 13:47
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Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что возлагал большие задачи на Олега Гладковского, которого назначил заместителем секретаря СНБО Украины и "они были выполнены".

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Он объяснил свое назначение Гладковского убеждением в том, что "его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевод на трехсменный режим оборонного предприятия".

"И они были выполнены. Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста - в суд", - заявил Порошенко.

Вместе с тем, пятый президент согласился, что назначать своего бизнес партнера на должность заместителя секретаря СНБО было ошибкой.

"Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее (ошибку, - ред.) и исправлял... Но позиция такова, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того, близок он, или не близок к президенту, если он совершил ошибку или преступление, ошибка - увольнение, преступление - тюрьма. В этом заключается принцип. А вы говорите "вы ошибались". Да, видите. Но у меня был ряд очень удачных назначений, которые также не нравятся обществу", - заявил Порошенко.

По его словам, вопрос скандала в "Укроборонпроме" для него особенно "болезненный", и из-за него он потерял большую часть своего рейтинга.

"Это больно особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем"", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Абромавичюс считает, что концерн должен провести кадровые чистки в отделах, отвечающих за закупки, финансы и юридическое сопровождение.

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