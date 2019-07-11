Как идет дело Гладковского: появились официальные ответы СБУ и ГПУ

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура не имеют законных претензий к фигурантам коррупционного скандала в оборонке: Олегу Гладковскому, Игорю Гладковскому, Виталию Жукову и Андрею Рогозе.

Такая информация следует из официальных ответов СБУ и ГПУ на запрос корреспондента "Апострофа".

Как сообщили "Апострофу" в Департаменте информационно-аналитического обеспечения СБУ, по состоянию на 10 июля, в уголовных производствах, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщения о подозрении Олегу Гладковскому, Игорю Гладковскому, Виталию Жукову и Андрею Рогозе не осуществлялись.

В свою очередь в ГПУ добавили, что распорядителем информации по фигурантам коррупционного скандала являются НАБУ и Госбюро расследований.

Напомним, что по утверждению журналистов программы "Наші гроші", отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО, Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.