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Поход против "зеленой чумы": Ляшко попал в смешную историю с Кличко

пятница, 02 августа 2019, 15:59
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Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о том, что они вместе с мэром Киева Виталием Кличко "идут в поход" против президента Владимира Зеленского: сам Кличко об этом не знает.

Соответствующее видео Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отличная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия зеленой чумы на Украину", – говорится в подписи к видео.

Однако в своем интервью для издания "РБК-Украина" Кличко, отвечая на вопрос про этот "поход", заявил что он не в курсе, о чем идет речь.

"Я узнал это из социальных сетей, я не знаю о каком совместном походе говорит господин Ляшко, этот вопрос надо задавать ему", – сказал мэр Киева.

Напомним, подробнее о конфликте между Кличко и командой Владимира Зеленского читайте в материале "Апострофа": Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу.

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