Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Похоже, что война между мэром Киева/главой КГГА Виталием Кличко и Офисом президента Украины Владимира Зеленского переходит в новую "горячую" фазу.

Если еще неделю назад в ОПУ просили Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА, то сейчас под мэром зашаталось и второе из занимаемых кресел.

Глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что мэр потерял контроль над Киевом и отдал власть "решалам", которые проворачивают в столице миллионные оборудки.

"Апостроф" рассказывает подробности обвинений Богдана, а также приводит ответ самого Кличко.



Что нового в войне за власть в Киеве

Во вторник, 30 июля, Богдан заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко остался главой КГГА.

"Работа с местным бюджетом Киевского совета позволяет им ("смотрящим") получать 40 млн долларов в год. Он попросил не трогать голову Киевской горадминистрации и предложил этот бюджет поделить напополам", - сказал Богдан.

При этом глава ОПУ заявил, что просил Кличко "отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от коррупционных схем и стать народным мэром".

"Он великий спортсмен, гордость Украины, человек, имя которого знает весь мир. Но он потерял контроль над ситуацией в городе в течение пяти лет", - заявил Богдан.

Он также отметил, что в личном разговоре Кличко якобы признался, что "не контролирует Киевский городской совет, где есть два-три "смотрящих". От дружбы со смотрящими, пожаловался Кличко, зависит судьба депутатского большинства в Киевсовете. При этом мэр заявил, что сам к коррупции отношения не имеет, но понимает, что в городе "происходит что-то не то".

Интересно, что Богдан признал отсутствие документальных доказательств своим обвинениям, но все равно намерен обратиться в правоохранительные органы.

В свою очередь Виталий Кличко, реагируя на обвинения, назвал заявления Богдана "байками из склепа".

"Подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - написал он в Facebook.

Он в очередной раз напомнил: "киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе".

"А попытки разделить должности мэра и главы КГГА являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление", - подчеркнул он.

В чем вообще проблема

Ранее "Апостроф" уже писал, что новая власть намерена взять Киев под свое управление, чтобы, среди прочего, получить доступ к огромным финансовым потокам.

За конфликтом команды президента с Кличко якобы стоят личные интересы Богдана и его близкого соратника, застройщика и советника президента по Киеву Андрея Ваврыша.

Источник "Апострофа" утверждает, что они хотели, чтобы назначения глав райсоветов, которые проходят через мэра, обговаривались с ними.

"Кличко отказался и сказал, что эти моменты будет решать только с официальными лицами", - рассказал источник.

Также причина якобы в личной обиде Ваврыша, который с 2010 по 2015 год занимал должность замдиректора департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а по факту возглавлял его. Кличко не сработался с Ваврышем и принял решение о его увольнении.

"Ваврыш сопротивлялся, но мэр попросил написать его заявление об увольнении. И тогда он очень сильно обиделся, хотя никогда об этом не говорил", - рассказал собеседник в разговоре с "Апострофом".

Кто станет главой КГГА вместо Кличко

Источники "Апострофа" в окружении президента называют сразу нескольких кандидатов.

Один из главных – гендиректор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко, который по списку "Слуги народа" избрался в Раду. Его якобы не прочь видеть на этой должности олигарх Игорь Коломойский.

Еще одним претендентом на лакомую должность называют бизнесмена Андрея Холодова, который также прошел в Раду по списку "Слуги".