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Зеленский сделал громкое заявление об отставке Богдана

пятница, 02 августа 2019, 12:48
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В пятницу, 2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о заявлении на увольнение от главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

Об этом сообщает сайт президента.

Это произошло во время разговора с прессой в Ивано-Франковске.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент почувствует, что тот или иной человек не может справиться с поставленными перед Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что еще не подписал заявление руководителя ОПУ.

Он отметил, что "может показать обществу" заявления на увольнения от членов его команды.

1 августа в интернете начали активно распространяться слухи об отставке Богдана. Но позже опубликовали документ, где говорится, что это неправда.

Как сообщал "Апостроф", в сети начали активно обсуждать, и делиться фотожабами по поводу якобы отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

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