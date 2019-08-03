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Названо имя топ-чиновника, который раздул скандал с "отставкой" Богдана

суббота, 03 августа 2019, 09:29
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Фотографию заявления об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана разослал журналистам, по некоторым данным, его заместитель – Кирилл Тимошенко.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТСН.

При этом, как отмечается, фото документа не сопровождалось объяснениями или уточнениями.

Кирилл Тимошенко комментировать историю после появления фотографии в СМИ также отказался.

"Не знаю, спрашивайте у Богдана", - ответил он журналистам.

"Собственно, главный вопрос, зачем это. Это очевидно. Надо понять, это какая-то неудачная шутка или спланированная спецоперация. Мы не знаем, зачем это сделали, я не знаю ни одного человека, который понимает, зачем это сделали", - говорит Катерина Коберник, главный редактор издания The Babel, которое одним из первых опубликовало документ.

Отмечается, что практика писать в день приема на работу заявление на увольнение без даты существовала в компании "95 квартал", которой ранее руководил Владимир Зеленский. Об этом рассказывал первый помощник президента Сергей Шефир. Правда, в случае с офисом президента такие заявления не имеют никакого смысла – глава государства и так может уволить сотрудников своим указом в любой момент.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о заявлении на увольнение от главы ОП Андрея Богдана.

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