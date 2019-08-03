Зеленский посетил Трускавец: полное видео и детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Трускавец, где проходит тренинг будущих нардепов от партии "Слуга народа": там он также принял участие в совещании по вопросам медицинского туризма.

Видео совещания было опубликовано на Youtube канале "Наш.Макси-ТВ".

Зеленский заявил, что необходимо составить список стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, и обратиться в Министерство иностранных дел, чтобы там рассмотрели вопрос об отмене визового режима для этих государств.

"Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", – отметил президент.

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды разных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, приезжавших на оздоровление в Украину, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась. "И мы ощущаем, что регион развивается. Поэтому хорошим шагом было бы расширить безвиз, ибо многим странам нужна виза в Украину, и некоторые предложения по этому поводу высказываются", - подчеркнул Мальский.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Трускавце проходит обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа". Подробнее об этом читайте в материале: В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.