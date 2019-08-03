RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

13:46
​В Запорожье произошло жуткое смертельное ДТП с квадроциклом: опубликовано видео
13:35
Участника украинского Atlas Weekend 2019 освободили из-под ареста в Швеции: что известно
13:31
Зеленский посетил Трускавец: полное видео и детали визита
13:15
​В Киеве неадекват расстрелял посетителей кафе: опубликованы фото
13:12
Вода стала рыжей: опубликованы фото серьезного ЧП в Киеве
12:50
Известный боксер покончил жизнь самоубийством
12:35
Проведение военного марша в Киеве в День Независимости: появилась подробная программа
12:23
​В Украине назвали военную альтернативу НАТО, чтобы дать отпор России
12:10
Месси понес серьезное наказание за обвинение футбольных чиновников в коррупции
12:04
На популярном пляже в Калифорнии произошло смертельное ЧП: фото и видео
11:43
​Что происходит в армии при Зеленском: скандальные подробности о ситуации на передовой
11:38
В Минобороны Украины сделали важное заявление о зарплатах военных
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский посетил Трускавец: полное видео и детали визита

суббота, 03 августа 2019, 13:31
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Трускавец, где проходит тренинг будущих нардепов от партии "Слуга народа": там он также принял участие в совещании по вопросам медицинского туризма.

Видео совещания было опубликовано на Youtube канале "Наш.Макси-ТВ".

Зеленский заявил, что необходимо составить список стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, и обратиться в Министерство иностранных дел, чтобы там рассмотрели вопрос об отмене визового режима для этих государств.

"Особо это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и ощущают эти преграды в пересечении границы", – отметил президент.

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды разных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортном и реабилитационном лечении, офтальмологии и в сфере репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, приезжавших на оздоровление в Украину, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась. "И мы ощущаем, что регион развивается. Поэтому хорошим шагом было бы расширить безвиз, ибо многим странам нужна виза в Украину, и некоторые предложения по этому поводу высказываются", - подчеркнул Мальский.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Трускавце проходит обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа". Подробнее об этом читайте в материале: В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нужно создавать Русь-Украину, ЕС и НАТО – запасной вариант – Алексей Арестович

Кто такой Святослав Олейник, который рвется в губернаторы Днепропетровской области - СМИ

"Философский камень" руководителя ГФС Киева Людмилы Демченко

Уйти нельзя остаться: все, что известно об отставке Богдана

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: