Соцсети повеселило видео проверки "слуг народа" перед визитом Зеленского

Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в Трускавце вынуждены проходить через металлоискатели и даже снимать обувь перед визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Украинская правда".

На записи можно увидеть, что обыскивают будущих нардепов очень тщательно.

Проверки проводят служащие Управления государственной охраны. Зеленский должен прибыть в Трускавец в отель "Риксос" 3 августа.

Напомним, как ранее сообщалось, выступая с лекцией во время тренинга в Трускавце, советник президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил присутствующим будущим депутатам партии "Слуга народа", что они "никто".

Подробнее о тренинге в Трускавце читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.