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Выпускной для нардепов: "слуги народа" закончили обучение в Трускавце, финальные фото

воскресенье, 04 августа 2019, 19:27
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В курортном городе Трускавец завершился обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.

Кроме того, будущая депутат от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети опубликовала фото с последнего дня интенсива, на котором изображено около 60 человек из 254, которые проходили обучение в Трускавце.

Напомним, подробнее о тренинге для народных депутатов читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

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