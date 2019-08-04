Выпускной для нардепов: "слуги народа" закончили обучение в Трускавце, финальные фото

В курортном городе Трускавец завершился обучающий тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.

Кроме того, будущая депутат от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети опубликовала фото с последнего дня интенсива, на котором изображено около 60 человек из 254, которые проходили обучение в Трускавце.

Напомним, подробнее о тренинге для народных депутатов читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.