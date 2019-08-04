Зеленский интересно прокомментировал тренинги нардепов в Трускавце

Президент Украины Владимир Зеленский интересно высказался о тренингах для нардепов от "Слуги народа" в Трускавце.

Его заявление процитировал на своей странице в Facebook украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"С будущими [депутатами] ... говорили, что … мы хотим, чтобы они понимали, что на них есть такая серьезная ответственность, что они получили эту оценку общества… Здесь не просто "Слуга народа". То есть, через "Слугу народа" они забрали, они набрали, мы же с вами понимаем, больший рейтинг. Но на них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу, звонить о чем-то договариваться с кем-то, или какие-то дяди серьезные или какие-то женщины там будут им что-то предлагать. Даже чтобы они об этом не думали", - отметил Зеленский.

Он добавил, что не хочет влиять на Верховную Раду Украины, но если дойдут подобные слухи - будет очень серьезный разговор со всеми депутатами.

Голобуцкий прокомментировал слова Зеленского, отметив, что, судя по всему, в Трускавце было не обучение, а психологическая накачка и создание команды: построение субординации и цепочек ответственности, обозначение границ дозволенного и обязательного.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новых кадровых ротациях в окружении Зеленского.