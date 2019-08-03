Стало известно о новых кадровых ротациях в окружении Зеленского

Во время встречи с кандидатами в народные депутаты от партии "Слуга народа" в Трускавце в субботу 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кадровых изменениях, которые произойдут в ближайшее время.

Ими поделилась на своей странице в Facebook руководитель пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук.

В частности, на должность председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР - Руслана Стефанчука.

"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на пост главы фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - написала она.

При этом, как сообщил нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, претенденты на должность премьер-министра пока не названы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский в Трускавце ответил на вопрос про Богдана.

Помимо этого, соцсети повеселило видео проверки "слуг народа" перед визитом Зеленского.