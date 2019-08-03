​Зеленский приехал к "слугам народа" и ответил на вопрос про Богдана: фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский после совещания по вопросам медицинского туризма в Трускавце приехал в отель Rixos на встречу с будущими нардепами от "Слуги народа".

Об этом сообщает "Украинская правда".

В 12:45 он приехал из Mirotel в Rixos и закрылся на "рабочее совещание" с избранными депутатами.

Президент шел из Mitrotel к кортежу быстро в сопровождении охраны. Толпа людей его фотографировала, звучали аплодисменты. Кто-то просил автограф или селфи, но Зеленский быстро прошел к автомобилю.

Зеленский все же ответил на вопрос журналистов об отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Он написал заявление, это правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет (уйти в отставку, - ред.)", - заявил президент.

Как сообщал "Апостроф", фотографию заявления об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана разослал журналистам, по некоторым данным, его заместитель – Кирилл Тимошенко.