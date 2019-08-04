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Зеленский рассказал, как будет "наказывать" депутатов за нарушения

воскресенье, 04 августа 2019, 20:34
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам партии "Слуга народа" серьезным разговором в случае невыполнения должностных обязанностей.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Нардепы, по словам Зеленского, должны выполнять свои должностные обязанности своевременно.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит серьезная ответственность. На них лежит такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Даже чтобы они об этом не думали", – сказал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что в случае невыполнения обязанностей нардепов ждет "серьезный разговор".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область потребовал у нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 миллионов гривен для строительства дороги

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