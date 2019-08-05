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Названо имя еще одного кандидата в премьер-министры Украины: что о нем известно

понедельник, 05 августа 2019, 15:52
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Список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра пополнил советник президента Олег Устенко.

Об этом "Апострофу" сообщили в партии "Слуга народа".

"О нем говорят в коридорах власти (Офис президента, - "Апостроф")", - поделился источник.

Олег Устенко был назначен на должность внештатного советника Владимира Зеленского 28 мая. Известен как исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, который занимается изучением экономики Украины.

Отметим, что совсем недавно Устенко в интервью "Радио Свободы" рассказал, что список кандидатов в премьеры достаточно большой.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - поделился советник. О себе он ничего не говорил.

Напомним, что ранее источники "Апострофа" в "Слуге народа" заверяли, что наибольшие шансы стать премьером у заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука, который также занимается вопросами экономического характера.

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