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​Стало известно, какие комитеты могут возглавить нардепы от "Слуги народа": названы фамилии

понедельник, 05 августа 2019, 13:18
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В пропрезидентской партии "Слуга народа" предварительно определились с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщает LB.ua.

Итак, главой комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (номер 19 в партийном списке "Слуга народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

Владислав Криклий (номер 12 в партийном списке) является кандидатом на должность главы комитета Рады по вопросам транспорта.

Ирина Венедиктова (номер 3 в партийном списке) может возглавить комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под номером 39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (номер 20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко (мажоритарный округ №215) - комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (номер 11 в списке).

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады может возглавить Сергей Кальченко, адвокат из "Хиллмонт партнерс" и 24-й номер списка "Слуги народа".

Другие партии могут претендовать на комитет по вопросам прав человека, новый комитет по реинтеграции. Также в "Слуге народа" думают над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики (но последний могут отдать Никите Потураеву из "СН").

Как сообщал "Апостроф", будущая парламентская фракция "Слуга народа" будет предлагать Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а на должность первого заместителя председателя ВР - нынешнего представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

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