RU  UA  EN

понедельник, 22 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

22 июля

20:31
ЦИК подсчитала более 82% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
20:15
В "Слуге народа" выбрали спикера Рады и главу ГПУ: СМИ узнали имена
20:09
Топ-футболист из Англии готов признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации
19:44
Экс-регионал Святаш проиграл выборы в Раду по 170 округу в Харькове - данные ЦИК
19:36
Не связывайтесь с украинцами: Кремль ТВ попало в новый киноскандал
19:36
Известный клуб объявил о снятии с чемпионата Украины: фото
19:02
Запугивание и террор: в России в лучших традициях высказались по выборам в Украине
18:47
Обыски на "АрселорМиттал": в СБУ объяснили, в чем проблема
18:41
Подозреваемый прокуратурой экс-чиновник может войти в Совет правосудия - СМИ
18:30
Под Харьковом погиб солдат-срочник: первые подробности
18:30
Вакарчуку ответили на громкие обвинения по результатам выборов
18:06
Кто из спортсменов проходит в Раду, а кто пролетает: интересные данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Слуге народа" выбрали спикера Рады и главу ГПУ: СМИ узнали имена

понедельник, 22 июля 2019, 20:15
переглянути новину українською

В президентской партии "Слуга народа" уже определились с кандидатами на спикера Верховной Рады и генерального прокурора.

Об этом пишет издание "Новое время"

Так, издание отмечает, что главой парламента вероятнее всего станет лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По данным издания, его кандидатура на сегодняшний день является единственной в списке на пост спикера.

В то же время отмечается, что в партии также согласовали нового генерального прокурора. Им должен стать Руслан Рябошапка.

"Еще одно важное кадровое назначение, которое предстоит сделать парламенту – это проголосовать за нового генерального прокурора. Им может стать Руслан Рябошапка, замглавы ОПУ", - пишут журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражила новость о пропаже действующего генпрокурора Юрия Луценко.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Однопартийное большинство в Раде: первые итоги выборов, фото и видео

Курс молодого депутата: как "новые лица" боролись за место в Раде

Будет темная лошадка: Зеленский никому премьера не отдаст

Выборы в Раду 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: