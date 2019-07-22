В "Слуге народа" выбрали спикера Рады и главу ГПУ: СМИ узнали имена

В президентской партии "Слуга народа" уже определились с кандидатами на спикера Верховной Рады и генерального прокурора.

Об этом пишет издание "Новое время"

Так, издание отмечает, что главой парламента вероятнее всего станет лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. По данным издания, его кандидатура на сегодняшний день является единственной в списке на пост спикера.

В то же время отмечается, что в партии также согласовали нового генерального прокурора. Им должен стать Руслан Рябошапка.

"Еще одно важное кадровое назначение, которое предстоит сделать парламенту – это проголосовать за нового генерального прокурора. Им может стать Руслан Рябошапка, замглавы ОПУ", - пишут журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражила новость о пропаже действующего генпрокурора Юрия Луценко.