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Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе: кто возглавил операцию

понедельник, 05 августа 2019, 18:32
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В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Объединенных сил Владимира Кравченко.

Об этом говорится в указе №579/2019.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенными силами", - говорится в тексте указа.

С 2017 года Кравченко был командующим войск оперативного командования "Север". В августе 2018 года получил звание генерал-лейтенант.

Кроме того, Зеленский указом № 578/2019 также назначил бывшего командующего ООС генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

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