Луценко заявил, что уйдет в отставку: названы сроки

Во вторник, 6 августа, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

Луценко отметил, что в ходе первой встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским, еще до его инаугурации, он сказал, что, как только будет избран новый парламент, напишет заявление на имя спикера.

"Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется и сформирует руководящие органы, я напишу заявление об отставке по собственному желанию", - заверил генпрокурор.

Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко заявил, что его заместитель Сергей Кизь признал достаточными доказательства для объявления подозрений соратникам бывшего президента Петра Порошенко - экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову.