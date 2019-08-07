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Зеленский прилетел в Турцию: первые фото и подробности

среда, 07 августа 2019, 15:45
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7 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Самолет с главой государства приземлился в Анкаре в 13:50 по киевскому времени, сообщает "Укринформ".

В 14.00 у Зеленского запланировано возложение цветов к Мавзолею Ататюрка, после чего состоятся встречи президента с украинской и крымскотатарской общинами. Также Зеленский примет участие в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский лидер встретится в 17:00. В 19:00 главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Вечером Зеленский отправится в Стамбул, где 8 августа примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что встреча Зеленского и Вселенского патриарха преследует несколько целей.

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