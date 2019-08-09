Главарь ДНР выдал дерзкий "указ" по перемирию на Донбассе

В пятницу, 9 августа, главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин издал приказ об открытии огня по всем "нарушителям перемирия" на Донбассе.

Об этом сообщает подконтрольный боевикам Telegram канал Inside Donetsk.

"Глава ДНР Пушилин дал приказ на огневое поражение всех нарушителей перемирия, достигнутого на последнем заседании контактной группы в Минске", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, имеются в виду нарушители перемирия со стороны боевиков или с украинской стороны. Однако учитывая то, что до этого Пушилин обвинил ВСУ в обстреле села Пикузы (Коминтерново) и ликвидации двух боевиков ДНР, то, скорее всего, речь идет именно об угрозах в сторону украинских войск.

Напомним, как ранее писал "Апостроф", источники боевиков в сети сообщили о гибели троих оккупантов на Донбассе и обвинили в этом ВСУ.