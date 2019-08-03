Ждут ответку: стало известно о новой подлой тактике боевиков на Донбассе

Боевики на Донбассе пошли на новую провокацию против украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает фонд Вернись живым в Facebook.

"Враг меняет тактику, придумывает новые подлости и пытается подобраться к позициям наших военных. Но украинские защитники надежно держат рубежи и не дают расползтись по Донбассу "русскому миру", - рассказывает один из командиров 54-й ОМБр Андрей Штиль.

По его словам, если раньше боевики обстреливали минометами и ждали пока начнется движение на позициях ВСУ, то сейчас боевики действуют небольшими группами по 2-3 человека, которых прикрывает снайпер, и ждут ответа со стороны украинских военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры опубликовали уникальное видео новейшего российского вооружения на Донбассе.

Также в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.