Стало известно о новом пополнении "бригады 200" у боевиков на Донбассе

На Донбассе самоликвидировались трое боевиков, а российские оккупанты обвинили в их смерти украинских военнослужащих.

Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200_бригада в сутки в дырляндии. Пьяная драка со стрельбой и нарушением мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В итоге, минус 3 оккупанта, а виновные снова ОС. Вангую, что сегодня тоже что-то будет, потому что зарплату оккупантам начали давать", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, украинские военнослужащие уничтожили блиндаж боевиков.

Ранее офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.

Также были представлены новые данные о ликвидированных на Донбассе боевиков НЗФ во время мощного удара украинских военнослужащих.