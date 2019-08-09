Без Авакова каши не сваришь: что мешает формированию нового Кабмина

Сейчас в политических кругах обсуждается тема формирования нового правительства - кто будет премьер-министром и кто возглавит министерства. "Апостроф" решил изучить возможные варианты.

Фамилии кандидатов, которые действительно рассматриваются, уже известны в обществе. Среди них - экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и секретарь СНБО Александр Данилюк. Позже список пополнился Алексеем Гончаруком, который сейчас работает на должности замглавы Офиса президента (ОП) и занимается экономическими вопросами.

"Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. И я вижу такого человека", - ранее описывал президент Владимир Зеленский идеального премьера. Ко всему этому, в ОП хотят, чтобы премьер был технократом, не имеющим никакого отношения к политике. И, конечно же, этот кандидат должен полностью устроить международных партнеров.

По последней информации "Апострофа", наибольшие шансы сейчас у Гончарука. Косвенным подтверждением этому может служить и его визит в Трускавец, где проходило обучение будущих депутатов "Слуги народа". Кроме того, его кандидатуру и кандидатуру Витренко в последнем интервью поддержал олигарх Игорь Коломойский. Хотя ещё неделю назад источники в "Слуге народа" убеждали "Апостроф", что в скором времени люди Игоря Валерьевича начнут "топить" Гончарука.

Но окончательное решение по кандидатуре премьера на Банковой не спешат принимать. Как и по министрам. Источники "Апострофа", приближенные к президенту, признают, что по состоянию на сегодняшний день четкой позиции пока нет.

В то же время, глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко в интервью "Левому берегу" рассказал, что на пост министра образования рассматривается Сергей Бабак, избранный народным депутатом от "Слуги народа", а на должность министра здравоохранения - также будущий народный депутат СН и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий. В разговоре с "Апострофом" Корниенко решил откреститься от вопросов, связанных с формированием правительства, назвав себя просто "скромным главой партии".

Еще один источник в команде Зеленского рассказал, кто из нынешнего состава Кабмина может перейти в новое правительство: "Наибольшие шансы у Маркаровой (Оксана Маркарова - министр финансов, - "Апостроф")".

Эту информацию изданию подтвердили и в окружении нынешнего премьера Владимира Гройсмана. Маркарова имеет хорошие отношения с МВФ, именно ее они хотят видеть в новом Кабмине. С самой Маркаровой "Апострофу" не удалось связаться.

Но наиболее яркой фигурой из состава прежнего правительства является министр внутренних дел Арсен Аваков. При нем в стране началась реформа полиции, которая стала его успехом и провалом одновременно. Но Авакова это отнюдь не огорчает: все эти годы под его контролем находился силовой блок и этим он сдерживал экс-президента Петра Порошенко от захвата всей полноты власти в стране. Они долгое время скрывали свой конфликт, пока были у государственного руля. Но после выборов вывели свою вражду в публичную плоскость.

Сейчас же Аваков активно поддерживает Зеленского, о чем не стесняется писать в соцсетях. Только пока никто ему не даёт гарантий касательно его политического будущего.

"Ему предлагали кресло вице-премьер-министра с контролем над "силовиками". Взамен Аваков потребовал поставить на пост главы МВД своего человека. В итоге ни о чем не договорились", - рассказывает собеседник "Апострофа", приближённый к министру.

Все, что пока удалось получить Авакову - это влияние в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Его может возглавить будущий нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. Его называют "человеком Авакова". Сам же Монастырский это отрицает, хотя активно занимался реформированием правоохранительных органов.

Сложные и пока непонятные взаимоотношения министра с новой властью заставили ОП отложить вопрос формирования Кабмина до лучших времен. А точнее, до возвращения Авакова из отпуска. Как сообщили "Апострофу" источники в МВД, министр отдыхает до 23 августа. Пресс-секретарь Авакова Наталья Стативко подтвердила, что ее руководитель находится в отпуске, но точную дату его возвращения отказалась называть.

Если в сентябре не будет назначен новый Кабмин, мы можем столкнуться с политическим кризисом. В этом случае продолжит свою работу правительство Гройсмана, где до сих пор сохраняется влияние Петра Порошенко и есть немало обиженных на новую власть.