​Стало известно о предложении командой Зеленского высокой должности Авакову

Министр внутренних дел Арсен Аваков может стать вице-премьер-министром Украины, если откажется от своих амбиций.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Сейчас Аваков активно поддерживает президента Владимира Зеленского, о чем не стесняется писать в соцсетях. Только пока никто ему не даёт гарантий касательно его политического будущего.

"Ему предлагали кресло вице-премьер-министра с контролем над "силовиками". Взамен Аваков потребовал поставить на пост главы МВД своего человека. В итоге ни о чем не договорились", - рассказывает собеседник "Апострофа", приближённый к министру.

Все, что пока удалось получить Авакову - это влияние в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Его может возглавить будущий нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский. Его называют "человеком Авакова". Сам же Монастырский это отрицает, хотя активно занимался реформированием правоохранительных органов.

Детально о формировании нового правительства в Украине читайте в материале "Апострофа": Без Авакова каши не сваришь: что мешает формированию нового Кабмина.