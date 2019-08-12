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Зеленский заставил уволиться топ-чиновника в Житомире: опубликовано видео

понедельник, 12 августа 2019, 16:29
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление на увольнение.

Об этом он заявил во время совещания с участием руководства Житомирской области.

Зеленский заявил, что по его данным, Куринский — один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский сказал, что это клевета.

"Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?", — спросил Зеленский.

Куринский спросил: "Когда надо?", на что президент ответил: "Надо пять лет назад. Поэтому, если можно, завтра".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область потребовал у нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 миллионов гривен для строительства дороги.

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