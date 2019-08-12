Зеленский заставил уволиться топ-чиновника в Житомире: опубликовано видео

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление на увольнение.
Об этом он заявил во время совещания с участием руководства Житомирской области.
Зеленский заявил, что по его данным, Куринский — один из членов схемы по незаконной добыче янтаря в области. В ответ Куринский сказал, что это клевета.
"Вы не полезны государству. Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?", — спросил Зеленский.
Куринский спросил: "Когда надо?", на что президент ответил: "Надо пять лет назад. Поэтому, если можно, завтра".
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область потребовал у нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 миллионов гривен для строительства дороги.